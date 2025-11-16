Kammerchor Ettlingen

„Sing Gently“, die titelgebende Komposition von Eric Whitacre, entstand 2020 als Plädoyer für ein mitfühlendes und freundliches Miteinander, eine Antwort auf die Corona-Pandemie und die damit einhergehende Isolation und gesellschaftliche Spaltung.

Passend dazu wird das Programm getragen von nachdenklich-melancholischen Titeln von Komponisten wie Ola Gjeilo und Kim André Arnesen bis hin zu Gabriel Fauré. Ralf Keser leitet den Chor, Klavierbegleitung: Nelson Coutinho. -rw