Kammerchor Ettlingen

Während vor der St.-Martin-Kirche der „Sternlesmarkt“ läuft, stimmt in der Kirche der Kammerchor unter Leitung von Ralf Keser bei seinem Adventskonzert auch das eine oder andere Weihnachtslied gemeinsam mit dem Publikum an (So, 14.12., 16.30 Uhr, Kirche St. Martin, Ettlingen).

Am 13.12. gestaltet man mit dem Chor der Geschwister-Scholl-Grundschule in der St.-Josef-Kirche Bruchhausen eine „Musik zum Advent mit Kindern“ (Sa, 13.12., 16 Uhr). Eintritt jeweils frei, Spenden erbeten. -rw