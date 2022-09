Zum Start in den Herbst hat sich das Kammertheater etwas richtig „Schönes“ überlegt.

Und feiert am Do, 6.10., 20 Uhr, im K2 Premiere von „Königin von Deutschland“, eine „Schönheits-Wettbewerbs-Komödie“, und nach „Käthe holt die Kuh vom Eis“ die neue Produktion des neuen Intendanten William Danne.

Ab Mi, 26.10. bringt das Rock-Musical „Bed Of Roses“ die Wände des K1 wieder zum Wackeln. Elegant und gaumenfreudig geht es mit den „Comedian Harmonists Deluxe“ zu, die am Fr, 21.10. ab 18.30 Uhr zum Vier-Gänge-Menü ins Hotel Erbprinz in Ettlingen einladen. -rowa