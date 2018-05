Sissi stellt ihren neuen Freund zu Hause vor.

Doch Johannes und ihre Mutter scheinen sich bereits zu kennen, und zwar eher nicht aus alten gemeinsamen Kirchenchortagen. Johannes’ perfekter Hintern ist seine Lebensversicherung in seinem Job als Stripper! Ingmar Otto garniert seine körperbetonte Komödie mit alten und neuen Hits aus Schlager und Pop und macht aus dem Kammertheater einen Nachtclub, dessen Teil auch das Publikum ist (Mi-Sa, 16.-19.5., 19.30 Uhr; Mi-Sa, 6.-9.6., 19.30 Uhr; So, 10.6., 18 Uhr; Mi+Do, 13.+14.6., 19.30 Uhr, Kammertheater).

„Schreiben ist küssen mit dem Kopf“ tippt Leo in eine Mail an Emmi. Durch Zufall fanden die E-Mail-Adressen der beiden einander, und bald schon macht das Herz mit. „Gut gegen Nordwind“ ist die Bühnenfassung von Daniel Glattauers Bestseller (Fr+Sa, 25.+26.5., 20 Uhr; So, 27.5., 18.30 Uhr; Fr+Sa, 8.+9.6., 20 Uhr; So, 10.6., 18.30 Uhr, Kammertheater, K2). Auf Einladung von Edo Zanki feiern Wendrsonn „Bremmiäre“ im Kammertheater. Die Folkrock-Bänd aus dem Rems-Murr-Kreis singt entschieda auf Schwäbisch ond reißt au dr Badenser vom Hoggr (Mo, 14.5., 19.30 Uhr)! -fd