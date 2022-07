Kammertheater-Theatersommer 2022

Karlsruhe hat nicht nur das Kammertheater, sondern auch eine grüne Umgebung, die in sommerlicher Idylle zu lauschigen Theaterabenden einlädt.

Auf mehreren Freilichtbühnen in der Region vereint das Kammertheater einige seiner Hit-Produktionen mit leckerem Essen und kühlen Drinks: Die Latino-Komödie „Spanisch für Anfängerinnen“ erheitert die Gemüter am Rimmelsbacher Hof (Do, 14.7., 20 Uhr, indoor) und auf dem Bühnengelände in Malsch (So, 24.7., 19.30 Uhr).

Die große Musical-Gala „Showtime“ steigt auf dem Außengelände des FV Liedolsheim (Sa, 16.7., 20 Uhr, Dettenheim). Dort weht auch die sexy „Scharfe Brise“ um „Die Rettungsschwimmer vom Titisee“ (So, 17.7., 20 Uhr). Die Comedian Harmonists wiederum schmettern ihre Gassenhauer auf dem Vorplatz der Durlacher Karlsburg (Sa+So, 30.+31.7., 19.30 Uhr). -fd