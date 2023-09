Kantatengottesdienst & Sound The Trumpet

Schon der Kantatengottesdienst um 10 Uhr mit Bachs „Jauchzet Gott in allen Landen“, BWV 51 ist prominent besetzt.

Startrompeter Reinhold Friedrich und Carmen Buchert (Sopran) werden von Solisten der Kammerphilharmonie Mannheim begleitet. Leitung: Peter Gortner, Liturgie und Predigt: Gabriele Hug.

In gleicher Besetzung, aber mit Pfarrerin Susanne Labsch heißt es dann abends im Konzert „Sound The Trumpet“ mit Werken von Händel, Henry Purcell und Bach (Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 54). -rw