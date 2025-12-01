Weihnachtslieder aus aller Welt zum Mitsingen mit besonderer Besetzung.





Der Kammerchor der Christuskirche wird vom Ensemble Karidion Brass begleitet. Das 2015 an der HfM gegründete Blechbläserquintett in der besonderen Besetzung mit zwei Trompeten, Horn, Posaune und Tuba ist in virtuosen Stücken der Barockzeit ebenso zu Hause wie in modernen, jazzigen Melodien. Leitung: Peter Gortner. -rw