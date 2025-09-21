Karli lauscht dem Sommer

Das neue Format „Klangfunke – Große Musik für kleine Ohren“ präsentiert dieses Mitmachkonzert für Kinder von drei bis sechs Jahren.

Inês Calazans (Gesang/Konzept), Miriam Hettinger (Klarinette) und Tonja Čuić (Klavier) gehen mit Karli auf eine klangvolle Reise durch den letzten Sommertag. Das Programm umfasst kurze Stücke aus verschiedenen Epochen, Stilen und Kulturen, u.a. von Mozart, Schubert, aber auch aus Brasilien und Schweden. -pat