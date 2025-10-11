Karlsruhe Konzerte: Christopher Park

Die ehedem unter „Meisterkonzerte“ firmierende Konzertreihe wird 2025 neu von Pianistin Marta Argerich (Meisterschülerin von u.a. Friedrich Gulda) kuratiert.

Das nach der Start Ende September zweite „Karlsruhe Konzert“ präsentiert mit Christopher Park einen der besten deutschen Pianisten: Gebürtig in Bamberg ist er als Solist wie als Kammermusiker weltweit aktiv, und erhielt u.a. den „Leonard Bernstein Award“. Seine CD-Einspielungen (u.a. bei der Deutschen Grammophon) gelten als „Referenzaufnahmen“, seine „hinreißende Anschlagskultur“ (Süddeutsche Zeitung) schafft eine „unwahrscheinlich energiereiche Sogwirkung“ (Volksstimme).

Mit einem kaleidoskopischen Programm von Bachs berühmtem „Italienischen Konzert“ über Chopins himmlischer „Barcarolle“ bis hin zu Liszts dämonischer „Dante-Sonate“ bringt Park die ganze Bandbreite musikalischer Wirkungskraft auf die Bühne des Konzerthauses. -rw