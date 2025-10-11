Karlsruhe Konzerte: Christopher Park

Bühne & Klassik // Artikel vom 11.10.2025

Christopher Park (Foto: Simon Hegenberg)

Die ehedem unter „Meisterkonzerte“ firmierende Konzertreihe wird 2025 neu von Pianistin Marta Argerich (Meisterschülerin von u.a. Friedrich Gulda) kuratiert.

Das nach der Start Ende September zweite „Karlsruhe Konzert“ präsentiert mit Christopher Park einen der besten deutschen Pianisten: Gebürtig in Bamberg ist er als Solist wie als Kammermusiker weltweit aktiv, und erhielt u.a. den „Leonard Bernstein Award“. Seine CD-Einspielungen (u.a. bei der Deutschen Grammophon) gelten als „Referenzaufnahmen“, seine „hinreißende Anschlagskultur“ (Süddeutsche Zeitung) schafft eine „unwahrscheinlich energiereiche Sogwirkung“ (Volksstimme).

Mit einem kaleidoskopischen Programm von Bachs berühmtem „Italienischen Konzert“ über Chopins himmlischer „Barcarolle“ bis hin zu Liszts dämonischer „Dante-Sonate“ bringt Park die ganze Bandbreite musikalischer Wirkungskraft auf die Bühne des Konzerthauses. -rw

Sa, 11.10., 19.30 Uhr, Konzerthaus, Karlsruhe

Anfang « Duo Lied Orange | „Zeitgenuss“ 2025 – „Bring Your Own Reality“ » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 6 plus 6.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL

Jacqueline Feldmann

8. Komische Nacht Karlsruhe

Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025

Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.

Weiterlesen …
Jannik Freestyle

Jannik Freestyle

Bühne & Klassik // Artikel vom 09.11.2025

Rainbow Flick, ein Doppelter Around The World oder die Zidane-Rolle – wenn Fußballfreestyler Jannik Singpiel losdribbelt, um einen seiner fast 300 Tricks zu vollführen, staunen nicht nur Thomas Müller und Toni Kroos!

Weiterlesen …
Ceren Oran & Moving Borders – „Schön anders“

Tanz Karlsruhe 2025

Bühne & Klassik // Artikel vom 05.11.2025

Ein tänzerisch ungemein facettenreiches Programm mit großen und kleinen internationalen Tanzkompanien und der regionalen Südwestszene präsentiert das Festival „Tanz Karlsruhe“ 2025.

Weiterlesen …
Anna-Marie Maas (Foto: Arno Kohlem)

1. Sonderkonzert: Staatskapelle @ Ev. Stadtkirche

Bühne & Klassik // Artikel vom 26.10.2025

„Nun werde ich eine sinfonie concertante machen“, schrieb der 22-jährige Mozart im Frühjahr 1778 aus Paris an seinen Vater, inspiriert von einigen ebenfalls dort weilenden Bläsern der Mannheimer Hofkapelle.

Weiterlesen …
Sven Bensmann (Foto: Marvin Ruppert)

Marco Herrmann’s Comedy Cocktail

Bühne & Klassik // Artikel vom 24.10.2025

Marco Herrmann schüttelt wieder seinen beliebten „Comedy Cocktail“ aus dem Ärmel!

Weiterlesen …
Judith Fliedl (Foto: Maria Frodl)

„Zeitgenuss“ 2025 – „Bring Your Own Reality“

Bühne & Klassik // Artikel vom 22.10.2025

Die junge Pianistin und Kuratorin Marlene Heiß hat das Festival bei ihrer ersten Künstlerischen Leitung 2025 vom Kopf auf die Beine gestellt.

Weiterlesen …
Christopher Park (Foto: Simon Hegenberg)

Karlsruhe Konzerte: Christopher Park

Bühne & Klassik // Artikel vom 11.10.2025

Die ehedem unter „Meisterkonzerte“ firmierende Konzertreihe wird 2025 neu von Pianistin Marta Argerich (Meisterschülerin von u.a. Friedrich Gulda) kuratiert.

Weiterlesen …
Duo Lied Orange

Duo Lied Orange

Bühne & Klassik // Artikel vom 10.10.2025

„Kunstlied trifft Chanson trifft Schauspiel trifft Humor“.

Weiterlesen …
Quantz-Collegium

Festliche Serenaden im Schloss Favorite 2025

Bühne & Klassik // Artikel vom 10.10.2025

„Ein musikalisches Feuerwerk zum 350. Geburtstag der Markgräfin Sibylla Augusta“ bietet das letzte Konzertwochenende des Quantz-Collegiums 2025.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über BÜHNE & KLASSIK

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper