Karlsruhe Konzerte: Christopher Park
Bühne & Klassik // Artikel vom 11.10.2025
Die ehedem unter „Meisterkonzerte“ firmierende Konzertreihe wird 2025 neu von Pianistin Marta Argerich (Meisterschülerin von u.a. Friedrich Gulda) kuratiert.
Das nach der Start Ende September zweite „Karlsruhe Konzert“ präsentiert mit Christopher Park einen der besten deutschen Pianisten: Gebürtig in Bamberg ist er als Solist wie als Kammermusiker weltweit aktiv, und erhielt u.a. den „Leonard Bernstein Award“. Seine CD-Einspielungen (u.a. bei der Deutschen Grammophon) gelten als „Referenzaufnahmen“, seine „hinreißende Anschlagskultur“ (Süddeutsche Zeitung) schafft eine „unwahrscheinlich energiereiche Sogwirkung“ (Volksstimme).
Mit einem kaleidoskopischen Programm von Bachs berühmtem „Italienischen Konzert“ über Chopins himmlischer „Barcarolle“ bis hin zu Liszts dämonischer „Dante-Sonate“ bringt Park die ganze Bandbreite musikalischer Wirkungskraft auf die Bühne des Konzerthauses. -rw
Sa, 11.10., 19.30 Uhr, Konzerthaus, Karlsruhe
Duo Lied Orange
Bühne & Klassik // Artikel vom 10.10.2025
„Kunstlied trifft Chanson trifft Schauspiel trifft Humor“.Weiterlesen … Duo Lied Orange
Festliche Serenaden im Schloss Favorite 2025
Bühne & Klassik // Artikel vom 10.10.2025
„Ein musikalisches Feuerwerk zum 350. Geburtstag der Markgräfin Sibylla Augusta“ bietet das letzte Konzertwochenende des Quantz-Collegiums 2025.Weiterlesen … Festliche Serenaden im Schloss Favorite 2025
