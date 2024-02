Karlsruher Meisterkonzert: Shin-Heae Kang

„Appassionata“, das erste „Meisterkonzert“ 2024, präsentiert einen intensiven Klavierabend der Marta-Argerich-Meisterschülerin Shin-Heae Kang

Die legendäre Pianistin verhalf dem Multitalent 2020 mit dem in der ARD und europaweit live ausgestrahlten Neujahrskonzert der NDR Radiophilharmonie, bei dem sie Poulencs Konzert für zwei Klaviere spielten, zum internationalen Durchbruch. In der „Mondscheinsonate“ und der „Appassionata“ findet Beethoven in Kang eine furchtlose Virtuosin, zudem spielt sie Stücke von Scarlatti, Chopin und Franz Liszt. Zum

Vormerken: Am 13.4. gastiert Meistercellist Mischa Maisky, am Pult steht der „Bayreuther Ring“-Dirigent 2023, Pietari Inkinen. -rw