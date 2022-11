Karlsruher Meisterkonzerte

Von Rastatt in die Welt hat es Frank Dupree geschafft.

Drei Wochen vor den „Karlsruher Meisterkonzerten“ hat der junge Pianist noch in Südkorea gespielt. In Rastatt wurde 1850 auch Luise Adolpha Le Beau geboren, die immerhin in den Niederlanden und Österreich konzertierte. Die heute recht unbekannte Komponistin stellt Dupree mit ihren „Abendklängen“ op. 63 vor.

Auch der Rest des Programms ist romantischen Tönen gewidmet: Franz Schuberts anspruchsvolle „Wandererfantasie“ steht neben der 3. Klaviersonate von Johannes Brahms, Robert Schumanns „Arabeske“ neben der „Islamey“ von Mili Balakirew. -fd