Karlsruher Meisterkonzerte

„Wie klingt Spanien?“

Irgendwas in Richtung Flamenco mag man sich vielleicht vorstellen, wenn es um spanische Musik geht. Einen etwas differenzierteren Blick erhält, wer das Konzert mit dem Dirigenten Rubén Gimeno aus Valencia besucht. Gemeinsam mit dem Staatsorchester Rheinische Philharmonie stellt er Joaquín Turina vor.

Der Komponist aus dem 20. Jahrhundert vertonte die Marienwallfahrt in seinem Stück „La procesión del rocio“ und trug Rhythmen aus verschiedenen Ecken Spaniens zu den „Danzas fantásticas“ zusammen. Die renommierte Geigerin Tianwa Yang interpretiert Édouard Lalos „Sinfonie espagnole“ für Violine und Orchester. Nicht zuletzt popularisierte Georges Bizet in der Oper „Carmen“ spanische Volksmelodien – diese werden in Form einer „Carmen“-Suite erklingen. -fd