Zwei weltweit gefeierte Pianisten innerhalb einer Woche.

Die Karlsruher Meisterkonzerte hauen zum Ende der Saison 2016/17 nochmal richtig in die Tasten. Martin Stadtfeld ist Bach-Spezialist: Mit seiner Einspielung der „Goldbergvariationen“ ging der Stern des Wahl-Ruhrpottlers auf. Nach Karlsruhe bringt er Bachs „Musikalisches Opfer“ sowie seine zwölf Variationen über ein Thema Friedrichs des Großen. Hinzu kommen 24 Etüden von Frédéric Chopin und Improvisationen, die das Gehörte aufgreifen (Do, 30.3.).

Der Türke Fazil Say geriet einst wegen religions- und regierungskritischer Äußerungen in die Schlagzeilen. Musikalisch drückt er sich mit eigenen Stücken genauso aus wie als Interpret. Als solcher spielt er bei den Meisterkonzerten Saint-Saëns’ 2. Klavierkonzert g-Moll, gemeinsam mit dem SWR Symphonieorchester und Dirigent Michael Schönwandt, die mit Mendelssohn Bartholdys „Ein Sommernachtstraum“ und Carl Nielsens 5. Sinfonie die Saison beschließen (Do, 6.4., jeweils 19.30 Uhr, Konzerthaus). -fd