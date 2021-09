Karlsruher Orgelwoche 2021

Drei Konzerte bilden den Abschluss der „Karlsruher Orgelwoche“.

Am Fr, 1.10., 19.30 Uhr, spielt Christuskirchenkantor Peter Gortner die Voit-Orgel in St. Cyriakus in Bulach. Tags drauf gibt Max Deisenroth ein Improvisationskonzert um 19.30 Uhr in St. Bernhard an der Mühleisen-Orgel.

Eckhard Schmidt und Rudi Scheck (Trompete) und Christian-Markus Raiser (Orgel) haben zum Finale am So, 3.10., 17 Uhr, in der Ev. Stadtkirche ein Programm aus Schwartzkopf, Bach, Mendelssohn und Grison zusammengestellt. -rowa