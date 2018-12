Karlsruher Schlosskonzerte

Als tragikomisches Pasticcio hat Thorsten Morawietz (Libretto und Regie) die „Lange Fahrt der Bertha Benz“ für die „Schlosskonzerte“ inszeniert.

In einer Mischung aus Schauspiel mit Musik von Mozart über Offenbach bis zu den Beatles erzählt er vom Mut dieser Frau in einer Männerwelt. Denn die erste Autofahrt der Weltgeschichte vollbrachte eine Frau: Bertha Benz tat 1888, was sich ihr Mann Carl nicht traute und fuhr einfach von Mannheim nach Pforzheim.

Es agieren Ruth Eberhard, Sopran, Malika Reyad, Mezzosopran, Dominik Stütz, Tenor, Alexander Kölble, Bariton, Cora Frank, Schauspiel, Johannes Schaedlich, Kontrabass und Frieder Egri am Klavier. -fd