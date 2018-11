Karlsruher spielen für Karlsruhe

Sie sind Politiker und Ärztin, Rechtsanwalt und Politiker, und haben eine gemeinsame Leidenschaft: die Musik.

Beim Benefizkonzert für die neue Orgel der Kleinen Kirche am Marktplatz zeigen Karlsruher Prominente, was sie jenseits des Berufs an Tasten und Saiten draufhaben. Das zehnköpfige Line-up reicht vom Landesbischof a.D. Dr. Ulrich Fischer bis zum Europaabgeordneten Daniel Caspary; Staatstheater-Intendant Peter Spuhler moderiert den Abend. Vorschau: Am 18.11. werden in der Ev. Stadtkirche Bruckners Messe F-Moll und Mozarts Sinfonie G-Moll vom Bachchor Karlsruhe und der Camerata 2000 aufgeführt. -fd