Kaya Yanar

Während er in seiner Wahlheimat mit der „Reiz der Schweiz“-Fortsetzung „Hör uf!“ dem Eidgenossen mit liebevollem Spott erklärt, wie sich ein „Englishman In New York“ (oder eben dr’ Dütschi in Züri) vorkommt, geht im restdeutschsprachigen Raum Kaya Yanars neue und hierzulande letzte Show „Lost“ an den Start.

Klimakleber, Geflüchtete, Transpersonen, Gendersternchen, Brown- und Blackfacing, kulturelle Aneignung, Rassismus, Sexismus, Political Correctness, Wokeness, Cancel Culture – war früher alles einfacher? Oder nur ignoranter? Welche Witze kann man noch bringen? Diese kleine Lehrstunde in Praeteritio wird’s zeigen. -pat