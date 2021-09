Ein internationales Geschäftsmodell mit Fürsorge ist mitten unter uns.

Zahlreiche philippinische Care-ArbeiterInnen arbeiten in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen in Ba-Wü. Das Abkommen, mit denen Deutschland seinen Bedarf an Pflegekräften regelt, trägt den Namen „Triple Win“.

Das Theaterprojekt „#keepintouch“ bekam durch die Pandemie eine weitere Bedeutungsebene. Den Ursprung bilden Interviews mit philippinischen Pflegekräften. Die neuen Umstände erschwerten es sowohl ihnen als auch der Theaterarbeitsgruppe mit Mitgliedern aus Deutschland und dem Peta Theater aus Manila, „in touch“ zu bleiben... -fd