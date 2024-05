Die letzte Schauspiel-Premiere dieser Spielzeit schließt einen Kreis – und verabschiedet die Schauspieldirektion von Anna Bergmann.

Regisseurin Alia Luque eröffnete zu Beginn der Direktionszeit von Bergmann mit „Europa flieht nach Europa“ das Studio und die Stadtrauminszenierung „Quizoola!“ 2021 und ’22 brachte ihr viele Karlsruher Fans. Nun inszeniert Luque mit ihrem Team Trio ACE eine große Abschiedsshow, die zwischen Musik, Schauspiel, Tanz und Performance oszilliert – und mobilisiert dafür das gesamte Schauspielensemble.

Ausgangspunkte für „Kein Sportstück“ sind das Tanzstück „The Mind Is A Muscle“ von Yvonne Rainer, die plastischen Fragenkataloge und Handlungsanweisungen von Pina Bausch, künstlerische Manifeste der Avantgarde und ganz bodenständig sportlicher Wettbewerb und Spieleshows. Der Name kommt ja nicht von irgendwo. Vielleicht erinnern sich manche: Es gab einmal „Ein Sportstück“, das wegen der Pandemie abgesagt wurde, jedoch bestimmt ein paar spielerische Elemente in seine große Schwesterinszenierung hineinschmuggelt. Ab zwölf Jahren. -sb