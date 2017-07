Keine Party für den Tiger!

Endlich - die Tiere im Wald bekommen Internet!

Es verspricht Ruhm, Erfolg und ewigen Frieden. Und bringt bald auch Probleme: Aus dem Kampf ums Revier wird einer um Likes, man postet Selfies und arrangiert ein Blind Date zwischen Tiger und Reh. Ein kleines Missgeschick verbreitet sich rasend schnell und schon ist ein erstes Opfer zu beklagen.

Die so friedliche Community fällt übereinander her… und Martin Baltscheits Fabel für Kinder ab elf zeigt, dass das Internet kein virtuelles Paradies ist, sondern auch seine Risiken birgt. Für Lehrer ist eine Vorstellung am Do, 6.7., 19 Uhr geplant, Schulklassen-Termine sind am 7./11./13./18./19./25./26.7. je ab 10 Uhr im Sandkorn-Theater. -bes