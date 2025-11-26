Kiesecker Hoess – „The Truth“

„The Truth“ ist das erste Mockumentary-Tanzstück von Kiesecker Hoess mit choreografischen Sequenzen und filmischen Szenen.

Inspirationen waren erfolgreiche Serien wie „The Office“ oder „Die Discounter“ mit ihren prekären, fantasielosen Settings. Die Präsenz eines Outside Eyes, einer Kamera, spielt im Stück eine große Rolle – sie dokumentiert, beeinflusst, beschränkt und wird selbst zum Akteur. -rw