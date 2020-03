Abgesagt: Kill Your Fathers

O.K. Boomer, pass mal auf.

Wie fühlt sich das an, wenn man um seine Zukunft auf dem Planeten bangt? Und wenn man dafür nicht etwa ernst genommen, sondern milde belächelt wird? Wenn man für sein Engagement beleidigt und angefeindet wird? Sich allein gelassen fühlt?

In „Kill Your Fathers“ spricht die Generation, die noch ein paar Jahre mehr auf der Erde leben muss, nein: will. Die Jugendlichen vom Staatstheater-Projekt „Tryout“ möchten mit ihrer Produktion aufrütteln und ermutigen, das Publikum mitnehmen und am Ende zu konkreten Taten motivieren. -fd