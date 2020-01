Kinderevents im Kurhaus Baden-Baden

Spaßige Stunden für die ganze Familie verspricht das Kinderprogramm der Baden-Baden Events GmbH im Kurhaus.

Am So, 26.1. steht um 15 Uhr im Runden Saal der vom Theater September aus Mühlheim/Donau als Puppenspiel aufgezogene Märchenklassiker „Hänsel & Gretel“ vor ausverkauftem Haus auf dem Plan. Eine zweite Vorstellung wird nicht angeboten. Auch fürs Kindermusical „Bibi Blocksberg – Alles wie verhext“ (So, 8.3. Bénazetsaal) gibt es abgesehen von sehr wenigen Einzelplätzen keine Tickets mehr.

Kartenglück haben Familien und Kinder allerdings bei zwei anderen Terminen: „Ein Feuerwerk für den Fuchs“ (So, 26.4.) und „Der kleine Rabe Socke – Alles erlaubt“ (So, 17.5., je Runder Saal). Für beide Aufführungen wird neben den bereits ausverkauften Vorstellungen um 15 Uhr jeweils eine zweite Aufführung um 16.30 Uhr angeboten. -ps/pat