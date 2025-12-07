KIT Kammerchor

Ein Konzert mit geistlicher Chormusik und Werken aus verschiedenen Epochen präsentiert der Kammerchor des KIT unter Nikolaus Indlekofer.

Auf dem Programm stehen u.a. das „Magnificat“ und „Nunc Dimittis“ von Ēriks Ešenvalds, das ausdrucksstarke „Magnificat“ von Vic Nees sowie Heinrich Schütz’ emotionale Vertonung „Meine Seele erhebt den Herren“. Die Solistinnen sind Sopranistin Nora Eisenmeier und Kirsten Christmann, die im Wechsel mit den Chorwerken Stücke fürs Cembalo spielt. -rw