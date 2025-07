KIT Kammerorchester – „Psycho-Suite“

„Terror“ antwortete der Komponist Bernard Herrmann einmal auf die Frage, was er mit seiner Musik zum Film „Psycho“ habe ausdrücken wollen.

In der Tat entsteht ein großer Teil der Wirkung dieses Films durch die mehr als nur untermalende Musik – man denke nur an die kreischenden Geigen in der berühmten Duschszene. Dass die Musik live auch ganz ohne Film eine erschreckende Wirkung entfaltet, davon kann man sich hier überzeugen. Bedeutend friedlicher ist das übrige Programm.

Eröffnet wird das Konzert mit der Ouvertüre zu „Oberon“ von Carl Maria von Weber, einer Oper mit recht buntem Inhalt: Hier treffen Feen auf Ritter und deutsche Romantik auf orientalische Märchen. Franz Schuberts Sinfonie in h-moll blieb unvollendet, da er das Werk nach den ersten beiden Sätzen zugunsten einer Oper zurückstellte, die er dann aber doch nicht komponierte. Ebenfalls speziell sind die „Haydn-Variationen“ von Brahms: Anders als es der Titel erwarten lässt, ist das Thema gar nicht von Haydn, sondern eine damals beliebte (Choral-)Melodie, die Haydn aufschrieb – und so die grandiosen Brahms’schen Variation überhaupt erst ermöglichte. -rw