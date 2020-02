Mit englischer Kathedralmusik des 19. und 20. Jahrhunderts gibt der KIT-Konzertchor sein Winterkonzert im sakralen Ambiente der Christuskirche.

Zu Benjamin Brittens „Te Deum in C“ und seiner Kantate „Rejoice In The Lamb“ kommen prachtvolle Psalmvertonungen von Edward Elgar, dirigiert von Nikolaus Indlekofer. Carsten Wiebusch begleitet den Chor an der Orgel und spielt ergänzende Solostücke. Der Vorverkauf läuft über Musikhaus Schlaile und www.konzertchor.kit.edu. -fd