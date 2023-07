KIT Sinfonieorchester

Drei Komponisten aus nördlichen Gefilden – Nielsen aus Dänemark, Tschaikowsky aus Russland und Sibelius aus Finnland – schufen bei Mittelmeerreisen im Winter in Athen, Rom, Florenz oder Rapallo bekannte Orchesterwerke.

Carl Nielsens Helios-Ouvertüre umkreist die morgendliche Stille und Dunkelheit und die dann aufgehende Sonne in Athen. Tschaikowskys „Capriccio Italien“ ist berühmt für seine Elemente aus Karneval und italienischer Volksmusik.

Auch die 2. Sinfonie von Sibelius entstand in südlichen Gefilden und wurde beeinflusst durch die „Don Juan“-Legende, die Abgeschiedenheit in der Natur, aber auch die persönliche Situation während des Aufenthalts in Italien. -rw