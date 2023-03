Die Uraufführung im November 2022 erfuhr begeisterte Reaktionen!

Weshalb das opulente Stück nun erneut aufgeführt wird. Das spartenübergreifende Werk „Klänge einer Stadt“ des Komponisten Carlos Enrique Trujillo Mendez zeichnet musikalisch, tänzerisch und in rezitierten Texten die historische Entwicklung von Bruchsal seit der Vorgeschichte bis heute nach. Es spielen die RP Bigband Abt. 7, der Kammerchor Bruchsal, das Instrumentalensemble für Alte Musik, die Ensembles Muks-Barock und Shtetl Tov, das Atelier der Künste sowie Schauspieler der Badischen Landesbühne.

Letztere nimmt den Termin als Auftakt ihrer Reihe „Stadtgeschichten“: Bis 26.3. finden in den Theatern der Stadt Themen mit Stadtbezug zur Aufführung. An drei Terminen wird auch der Wochenmarkt Bruchsal mit einbezogen: Kein kalter Kaffee I-III am 18./22./25.3. bietet jeweils ab 10 Uhr Leseausschnitte aus Thomas Adams Buch „Kleine Geschichte der Stadt Bruchsal“ samt Heißgetränken. -rw