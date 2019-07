Klassik im Park 2019

Mitten im pfälzischen Herxheim liegen die im Stil eines französischen Landschlösschens gebaute Villa Wieser und ihr einladender Park.

Dieser mutiert ein ganzes sommerliches Wochenende lang zur Open-Air-Konzertbühne für Klassik, Jazz und Oper: Sean Haefeli wird gern mit Gregory Porter und Bobby McFerrin verglichen. Der Pianist reichert warmen Jazz mit Sounds aus Soul, Pop und Klassik an, seine Musik ist kontemplativ und elegant, seine Texte sind moderne Lyrik. Nach Herxheim reist er im Trio an (Fr, 5.7., 20 Uhr).

Das Signum Saxophone Quartet wirft so Unterschiedliches wie Bernsteins „West Side Story“, eine Orchester-Suite von Bach oder Avantgarde von Ligeti zusammen, um daraus ein mitreißendes, virtuoses wie feinfühliges Erlebnis zu erzeugen (Sa, 6.7., 20 Uhr). Luise von Garnier und Clara Sophie Bertram haben vor einigen Jahren schon beim Herxheimer Gesangswettbewerb überzeugt. Nun kehren die zwei Sängerinnen, stimmlich und in ihrer Bühnenpräsenz weiter gereift, mit großen Melodien aus Oper und Operette zurück (So, 7.7., 19 Uhr). -fd