Klassik in der Kleinen Kirche

Lust auf klassische Musik in der Mittagspause oder während dem Stadtbummel?

Die ertönt freitags um 12.15 Uhr in der Kleinen Kirche am Marktplatz – zentraler geht es nicht. Mayuko Shimakawa (Klarinette), Eunson Oh (Viola) und Jongun Kim (Klavier) spielen Werke von Mozart und Bruch (15.9.), die Klarinettistin Shimakawa ist auch am 22.9. dabei, um mit dem Pianisten Stefan Markovic Brahms, Beethoven und Strawinsky zu interpretieren, und am 29.9. geben Julia Obert (Sopran) und Magdalena Wolfarth (Klavier) eine Matinee mit Liedern von Schubert, Liszt, Wolf, Hindemith und Ullmann. -fd