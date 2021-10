Klassik-Stars am Schloss Gottesaue

Große Namen am Schloss Gottesaue!

Die Bratschistin Tabea Zimmermann, 2020 mit dem „Ernst von Siemens Musikpreis“ gekrönt, kontrastiert in einem Solo-Abend Bachs Cello-Suiten Nr. 3 und 4 (in der Bearbeitung für Viola) mit zeitgenössischen Kompositionen von Luciano Berio, Shulamit Ran und György Kurtág (Mo, 4.10., 19.30 Uhr). Tenor Christoph Prégardien interpretiert mit Hartmut Höll am Klavier ausgewählte Lieder von Franz Schubert und Robert Schumanns „Lieder nach Justinus Kerner“ (Di, 5.10., 19.30 Uhr).

Höll ist es auch, der Wolfgang Holzmair (Bariton) bei Haydns Kanzonetten und einer Auswahl von Beethoven-Liedern, u.a. „Adelaide“ und „Sehnsucht“ (nach Goethe) begleitet (So, 10.10., 19.30 Uhr). In einem regelrechten Liedherbst spielt Höll am Di, 14.10., auch noch mit Christian Elsner (Tenor). Gesungen werden Robert Schumanns „Dichterliebe“ und „Der Abschied“ aus Mahlers „Lied von der Erde“ (alle Konzerte um 19.30 Uhr im Wolfgang-Rihm-Forum). -fd