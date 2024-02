Klaus Birk & Andreas Müller

Klaus Birk und Andreas Müller haben die Sprachbarriere zwischen Badisch und Schwäbisch überwunden, sodass der Schwabe Birk, Kabarettgroßmeister aus Tübingen, und der Badener Müller, Parodist und Radiocomedystar aus Baden-Baden, sogar zusammen auftreten können.

In ihrem neuen Programm „Home Länd Zack“ erklären sie, dass die Welt nicht größer ist als The Länd, aber The Länd auch nicht kleiner ist als die Welt. Klingt paradox. Ist es auch. Des Rätsels Lösung gibt’s nur live. -rw