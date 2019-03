Kleine Kirche – neue Orgel!

Während diese Zeilen geschrieben werden, nimmt Orgelbaumeister Gerhard Lenter aus Sachsenheim bei Ludwigsburg noch letzte Intonierungsarbeiten vor.

Am Fr, 22.3. ist es dann so weit: Nach über drei Jahren hat die Kleine Kirche wieder eine Orgel, finanziert auch von zahlreichen lokalen Patinnen und Spendern. Das Einweihungswochenende hat es in sich und zeigt die ganze Vielfalt der neuen Instrumentenkönigin auf: Nach einem Gottesdienst am Fr, 22.3., um 19 Uhr mit anschließender Orgelführung gibt Christian-Markus Raiser um 21 Uhr das erste Konzert an der Lenter-Orgel.

Der Sa, 23.3. beginnt mit dem Kinder-Orgelkonzert „Tacky, der Pinguin“ (15 Uhr). Nach einer weiter Orgelführung (16 Uhr) spielen das Orchester Camerata 2000 mit dem Organisten Anders Hovind (17 Uhr) und die Pianistin Cornelia Gengenbach mit Christian-Markus Raiser (18 Uhr). Saxofon und Orgel finden mit Peter Lehel und Peter Schindler zusammen (19 Uhr), bevor von 20 bis 23 Uhr ein Kurz-Konzert-Marathon mit Karlsruher Organisten steigt.

Um 23 Uhr endet der Abend mit einer Live-Orgel-Vertonung von Charlie Chaplins Stummfilm „Der Vagabund“. Der New Yorker Organist Nathan Laube gastiert am So, 24.3., um 17 Uhr, danach gibt’s eine Orgelführung für Kinder und Junggebliebene und Musik für Orgel und Gesang im 19 Uhr-Gottesdienst. Per Video wird auf den Vorplatz der Kirche übertragen und auch für Bewirtung ist gesorgt. -fd