Kleinkunstpreis 2018 & Sisters Of Comedy

Am So 11.11. (19 Uhr) geht der „Kleinkunstpreis Ba-Wü“ wieder auf Tour.

Mit dabei der Heidelberger Musikkabarettist Martin Herrmann, der Wahl-Mannheimer Comedian Tino Bomelino und die Chaosbrüder Oropax. Dabei können auch Frauen Kabarett! Das beweisen die „Sisters Of Comedy“ (Mo, 12.11., 19.30 Uhr) überall in Deutschland. In Karlsruher werden sie u.a. vertreten von Antje Schumacher, Senay Duzcu, den Schönen Mannheims und dem Karlsruher Lesbenchor Weibrations. -bes