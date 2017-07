Klingende Residenz 2017

Nach „Grammy“-Nominierung und einem Auftritt vor den Finanzministern der G20 in Baden-Baden kehrt das Vocalensemble Rastatt mit Dirigent Holger Speck, der auch eine Professur an der Hochschule für Musik Karlsruhe innehat, wieder in seine wunderbare eigentliche Heimat zurück.

Die „Klingende Residenz“ ist eine feste Konstante im Rastatter Kultursommer und besteht dieses Jahr aus einer zweiteiligen Zeitreise. Geistlichen Werken von Luther, Lechner und Schütz folgen madrigaleske Lieder über Liebe und Heiterkeit, u.a. von Melchior Franck. SWR-Chefsprecher Karl Rudolf Menke rezitiert dazu passende Texte von Erasmus v. Rotterdam, Andreas Gryphius und Paul Fleming. -fd