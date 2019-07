Klingende Residenz 2019

Die Ohren nach oben richtet das Vocalensemble Rastatt bei seiner „Klingenden Residenz“.

Die steht ganz im Zeichen von Musik über himmlische Gefilde, ob geistlich oder weltlich, ob mit Gott oder den Sternen zum Inhalt. In „Wie lieblich sind deine Wohnungen“ wird der Himmel bei Brahms zum Sehnsuchtsort, bei Mendelssohn („Denn er hat seinen Engeln befohlen“) zum Schutzraum. Romantisch wird das Firmament in Schumanns „An die Sterne“ und als Stimmungsgeber in Brahms’ „Waldesnacht“ besungen.

Musik von Mahler über das „Urlicht“, von Saint-Saëns über die „Calme des nuits“ und eine musikalische Hommage an den bayerisch-blau-weißen Himmel von Edward Elgar lassen dem Himmel auf Erden etwas näher kommen, genauso wenn die französische Pianistin Anne le Bozec in Schumanns „Träumerei“ in hohen Gefühlssphären schwelgt. SWR-Moderatorin Katharina Eickhoff führt durch das Programm. -fd