Klingende Residenz 2021

Ein Jahr musste die beliebte Sommerkonzertreihe des Vocalensembles Rastatt in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg und dem SWR pausieren.

Nun kehrt die „Klingende Residenz“ mit „Faust! Musikalisch!“ und einer Rarität zurück: Conradin Kreutzer, 1780 in Meßkirch im damaligen Fürstentum Fürstenberg geboren, war u.a. Stuttgarter und Wiener Hofkapellmeister und machte auch als Komponist von zahlreichen Schauspielmusiken, Opern und Chormusik von sich reden. 1820, noch als fürstenbergischer Kapellmeister in Donaueschingen, hat er „Gesänge zu Goethes Faust“ geschrieben, mit denen er eine Art musik-theatralischer Aufführung des berühmten Goetheschen Stückes im „Salon“ ermöglichte.

Das Vocalensemble Rastatt wartet mit einer klavierbegleiteten kammermusikerfahrenen Solisten- und Ensemblebesetzung und einer ausdrucksstarken und farbenreichen Sprecherin auf. Pianistisch ist es mit der jungen Professorin Anne Le Bozec vom Conservatoire in Paris im wahrsten Sinn in besten Händen.

Als Solisten erwartet die BesucherInnen eine Riege junger Sänger: die Sopranistin Natasha Schnur (Berlin) als zauberhaftes Gretchen, der Tenor Martin Platz vom Staatstheater Nürnberg als grüblerischer Faust und Bassbariton Marcel Brunner vom Nationaltheater Mannheim als verführerischer Mephisto. Elisabeth Verhoeven, Sprecherin und Rezitatorin in vielen Rundfunkproduktionen, macht den Text Goethes in stark gekürzter Fassung erlebbar. Die Leitung hat Holger Speck.

Da die Hygieneregeln noch keine Aufführung mit großem Publikum im Ahnensaal der Barockresidenz erlauben, findet am Fr, 23.7. die Radioaufzeichnung durch den SWR ohne Publikum statt; für das Konzert am Sa, 24.7. weicht das Ensemble in den klimatisierten Konzertsaal der Badnerhalle Rastatt aus, in dem nach den gebotenen Abstandsregeln bestuhlt werden kann. Aufgrund des dadurch reduzierten Platzangebots steht nur eine beschränkte Anzahl von Karten zur Verfügung.

Für den Besuch des Konzerts gilt die aktuelle Corona-Verordnung. Der Veranstalter empfiehlt, sich rechtzeitig zu informieren, ob ein Nachweis über den Status geimpft, genesen, getestet benötigt wird, selbiges gilt für die Maskenpflicht am Platz. -ps/pat