Klingende Residenz 2025

Über 30 Jahre nachdem er sein Opernkomponieren beendet hatte, komponierte er diese bezaubernde Musik, sein bedeutendstes Spätwerk.

1863 in Rossinis Alterssitz in Passy bei Paris entstanden und für eine gräfliche Privatkapelle konzipiert, erklingt die „Petite Messe solennelle“ 2025 durch das Vocalensemble Rastatt und Gryta Tatoryte am Klavier im prächtigen Ahnensaal des Barockschlosses und somit in einem sehr ähnlichen Rahmen – und zwar in der Konzertreihe „Klingende Residenz“, die erstmals im September stattfindet.

Für das Vocalensemble Rastatt scheint dieses Werk wie gemacht: Transparenz, Leichtigkeit, Charme und Virtuosität sind gefragt – die Kernkompetenzen des Chors, der zudem mit Solisten aus dem Ensemble punkten kann: Julia Obert (Sopran), Larissa Botos (Alt), Maximilian Vogler (Tenor), Leon Teichert (Bass). Die junge litauische Pianistin Gryta Tatoryte, die das Ensemble bereits mehrfach und auch in Rundfunkproduktionen begleitet hat, und Peter Kranefoed am Harmonium sind weitere Solisten. „Spiritus Rector“ Holger Speck leitet das große Gesamtensemble. -rw