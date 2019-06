Klosterfestival & Klosterfest Maulbronn 2019

Ein Höhepunkt im Maulbronner Kulturleben ist das historische „Klosterfest“ (Sa+So, 22.+23.6.) im Unesco-Weltkulturerbe.

Zum dritten Mal eröffnet es bereits am Freitagabend mit dem „Klosterfestival“ (21.6., 19.30 Uhr): Auf zwei Bühnen im Klosterhof spielen die nimmermüden Pforzheimer Fools Garden sowie Rapalje aus Groningen und bereiten mit Rock, Pop und Irish Folk das Feld für mittelalterliche Spielleute, Gaukler, Narren, Fechter und sonstiges Gesinde, die an verschiedenen Plätzen die Gäste unterhalten; auf dem Markt präsentieren sich Händler und Handwerker vom Hemden- und Pinselmacher über Weihrauchkrämer und Seifensieder bis zum Töpfer, dazu gibt’s ein historisches Wagenradziehen, Mitmachangebote, eine Kinderspielstraße – und abermals Livemusik mit dem „Dire Straits“-Tribute Brothers In Arms (Sa), Garden Of Delight (Celtic Rock/Irish Folk, Sa+So) und Elfriede’s Journey (Party-Covers, So). Das „Klosterfestival“-Ticket beinhaltet den Wegezoll fürs „Klosterfest“ (vier Euro pro Tag, sechs fürs Wochenende, Kinder bis 14 Jahre frei, www.fmk.maulbronn.de); zur Anfahrt empfiehlt sich der Klosterstadt-Express (www.klosterstadt-express.de). -pat