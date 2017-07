Klosterkonzerte Maulbronn 2017

In seinem Heimspiel nimmt sich der Maulbronner Kammerchor einem großen Thema an: „Geld und Gerechtigkeit“.

Die Verschränkung von Thomas Jennefelts „Warning To The Rich“ von 1977 mit den Spruchmotetten eines G.A. Homilius ist dabei durchaus reizvoll. Dazu gibt’s Werke von Brahms, Bruckner und Kodály (Sa, 1.7., 20 Uhr). Manfred Cordes und sein Vokalensemble Weser Renaissance haben speziell für die „Klosterkonzerte“ ein Programm erarbeitet, das genau so auch Mitte des 16. Jahrhunderts erklungen sein könnte.

Die Musik stammt von Heinrich Isaac, Johann Walter und Johann Eccard (So, 2.7., 18 Uhr, jew. Klosterkirche). Das Signum Saxophone Quartet mit Akkordeonist Martynas Levickis spielt am Fr, 7.7., 20 Uhr Piazzolla und Ravel, und der Jazzchor Freiburg hat ein A-cappella-Programm von Kirby Shaw über Bobby McFerrin bis zu Live-Beatboxing in petto (Sa, 8.7., 20 Uhr, jew. Kreuzganggarten). Mehr über die Konzerte ab Mitte Juni findet sich in der Rubrik „Bühne“. -fd