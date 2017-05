Klosterkonzerte Maulbronn 2017

Der große Reiz der Konzertreihe liegt in der grandiosen Örtlichkeit.

Die Maulbronner Klosterkirche bietet sich in erster Linie für Chor- und große Orchesterkonzerte an; kammermusikalische Besetzungen finden im Laienrefektorium den geeigneten Raum und für sommerabendliche Serenaden ist der Kreuzganggarten perfekt.

Auch in diesem Jahr werden natürlich alle drei Orte ausgiebig bespielt! Den Auftakt macht die Uraufführung eines eigens für den Chor des Ev Seminars komponierten Oratoriums, in dem Karsten Gundermann ein Streitgespräch zwischen Luther und Erasmus imaginiert – aufgeführt wird es am 20.5. um 19 Uhr und am 21.5. um 18 Uhr, jeweils mit Einführung 90 Minuten vorher.

Die Klosterkirchen-Orgel bespielt am Do, 25.5. Thomas Ospital; die Lautten Compagney Berlin begleitet Violinistin Julia Schröder bei Werken von Bach und Vivaldi am Fr, 26.5., und Kantaten mit Benno Schachtner und der Hamburger Ratsmusik erklingen am Sa, 27.5. in der Klosterkirche. -bes