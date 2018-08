Klosterkonzerte Maulbronn 2018

Seit 2006 ist der Pianist jeden Sommer in der Klostergemeinde zu Gast.

Dort gibt er mit Kollegen an Viola und Violine einen Meisterkurs (Abschlusskonzert: Do, 30.8, 19.30 Uhr) und gestaltet die „Kammermusikwoche Bernd Glemser & Freunde“. Los geht’s mit einem Soloprogramm und Musik von Beethoven und Rachmaninow (Sa, 25.8.). Beide sind auch im Programm (plus Mendelssohn), wenn sich Glemser mit dem renommierten Würzburger Cellisten Niklas Eppinger die Bühne teilt (Fr, 31.8.).

Mit Mirjam Contzen kehrt ein gefeierter Gast aus dem Jahr 2016 zurück; auf dem Programm sind Brahms, Schostakowitsch und von Zemlinsky (Fr, 7.9.). Im letzten Konzert gastiert das berühmte Leipziger Gewandhaus-Quartett mit Werken von Brahms und Beethoven (Sa, 8.9., alle Konzerte um 20 Uhr).

Außerdem im September in Maulbronn: Die Lettin Iveta Akpalna, seit 2017 an der Orgel der Elbphilharmonie beheimatet, spielt einen Musikmix aus Bach und lettischen Werken (So, 2.9., 18 Uhr, Klosterkirche, Foto: Nils Vilnis). Ein barockes Programm haben der südafrikanische Blockflötist Stefan Temmingh und das Capricornus Consort Basel vorbereitet (Fr, 14.9., 20 Uhr). -fd