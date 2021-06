Klosterkonzerte Maulbronn 2021

Passender könnte der Saisonauftakt nicht betitelt sein!

Nachdem die für Mai und Anfang Juni geplanten „Klosterkonzerte“ pandemiebedingt ausfallen müssen, eröffnet nun der Maulbronner Kammerchor mit „Nähe“ (So, 20.6., 17+19.15 Uhr, Klosterkirche) und u.a. meditativ-minimalistischer Musik des Leipziger Komponisten Bernd Franke sowie dem 22. Psalm in der vertrauten Vertonung von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Für einige der Mai-Konzerte wurden Ersatztermine im Juli gefunden – ebenfalls mit je zwei Aufführungen pro Abend: So steht die literarisch-musikalische Orientreise von Ulrich Noethen & Delian Quartett am Sa, 3.7., 18+20.30 Uhr, an. Das für Himmelfahrt geplante Konzert des französischen Orgelvirtuosen Thierry Escaich wird am So, 11.7., 17+19.15 Uhr, nachgeholt (jeweils Klosterkirche), bevor die Open-Air-Konzerte mit Klazz Brothers & Cuba Percussion (Fr, 16.7., 19 Uhr), dem schwedischen Barbershop-Quartett Ringmasters (Sa, 17.7., 19 Uhr+21.15 Uhr) und der russischen Klezmer-Balkan-Gypsy-Band Dobranotch (So, 18.7., 19+21.15 Uhr) zu ihren ausgelassenen Serenaden bitten (jeweils Kreuzganggarten). -pat