Klosterkonzerte Maulbronn 2022

Zwei „Echo Klassik“-Preisträger gestalten ein festliches Programm in der Maulbronner Klosterkirche.

Matthias Höfs ist erster Trompeter bei German Brass und als Solist und Orchestermusiker zum „Botschafter der Trompete“ avanciert. Christian Schmitt spielt an den Orgeln weltweit renommierter Konzerthäuser und Kirchen und ist Principal Organist der Bamberger Symphoniker. An der Maulbronner Grenzing-Orgel präsentiert das Duo eine Bearbeitung von Bachs Concerto D-Dur, dazu Werke von Tartini, Händel, Franz Liszt, César Franck und Charles Widor, sowie eine jazzige Hommage an den Mond von Wolf Kerschek (Do, 16.6., 18 Uhr, Klosterkirche).

Die Kombination aus Mandoline und Akkordeon ist selten zu hören. Beide sind mehr als nur Folkloreinstrumente, wie Avi Avital und Aydar Gaynullin beweisen: Der Israeli Avital erforscht die Mandoline bis in die letzten Klangfarbschattierungen und Gaynullin verfügt am russischen Knopfakkordeon Bajan über ebenso vielfältige klangliche Möglichkeiten. Diese pralle Soundpalette zeigt das Duo anhand virtuoser und klangstarker Stücke von Alfred Schnittke, Bach, Saint-Saëns, Fritz Kreisler, Bartók und Strawinsky (Fr, 17.6., 20 Uhr, Klosterkirche). -fd