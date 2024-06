Klosterkonzerte Maulbronn 2024

Großer Beliebtheit erfreuen sich die Konzerte im Kreuzganggarten des Klosters.

Bereits ausverkauft ist der „Sommerabend“ des Duos Café del Mundo (6.7.). Nicht minder attraktiv sind aber auch die weiteren Konzerte im Juli im Kreuzganggarten: Am So, 7.7., 19 Uhr, lädt das Romain Leleu Sextet zur „Fantastischen Nacht“. Das 2010 von dem Trompeter Romain Leleu mit fünf Musikern großer französischen Orchester gegründete Sextett hat mit der Besetzung aus Streichquintett und Trompete eine breite Palette an musikalischen Möglichkeiten. Das breit gefächerte Programm im Kreuzganggarten umfasst Stücke von Mozart, Schubert oder Camille Saint-Saëns bis zu Leonard Bernstein, Dizzie Gillespie, Monk und nicht zuletzt Henry Mancini.

„Chill & Thrill“ heißt es dann am Fr, 12.7., 20 Uhr, mit Aleksey Igudesman & Lucy Landymore. Der gefeierte Geiger und vielseitige Komponist Igudesman, der auch für seine Soundtracks mit Hans Zimmer bekannt ist, hat mit der Schlagzeugerin und Perkussionistin Landymore ein neues Duo am Start. Vibrafon und Geige entfalten im Zusammenklang ganz eigene Vibes. Landymore gibt aber auch mit Congas und Bongos den Latin Beat. Neben Bearbeitungen von Mozart und Beethoven schlendert das Duo auch bei Weltmusik vorbei; zudem präsentiert die Schlagzeugerin eigene meditative Kompositionen: „Healing Pieces“ für Vibrafon.

Als beim elften „Deutschen Chorwettbewerb“ 2023 in Hannover die beiden Vokalensembles Quintabulous und Vocoder in der Kategorie „Populäre Chormusik“ gegeneinander antraten, kam es zum regelrechten Fotofinish: Es war ein Kopf-an-Kopf- Rennen, das die Sieger mit 0,1 Punkten Vorsprung für sich entschieden. Bei ihrer Vocalshow im Kreuzganggarten bieten das fünfköpfige Ensemble Quintabulous (Bremen) und das A-cappella-Sextett Vocoder (Hamburg) einen exquisiten Mix aus anspruchsvollen Arrangements und rasanten Swingnummern, eigenen Stücken sowie Versions bekannter A-cappella-Bands wie der Real Group oder Pentatonix (Sa, 13.7, 20 Uhr, Kreuzganggarten).

Danach geht das Festival in die Sommerpause, um ab Ende August nochmals voll durchzustarten. Mehr in den Sommer-Doppelausgaben August/September. -rw