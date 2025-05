Klosterkonzerte Maulbronn 2025

Gleich am So, 1.6. ist mit dem Isidore Quartet das Gewinnerensemble des internationalen Streichquartettwettbewerbs im kanadischen Banff 2022 zu Gast bei den „Klosterkonzerten“ im Welterbe.

Die vier Absolventen der renommierten New Yorker Juilliard School of Music spielen Mozarts berühmtes „Dissonanzen-Quartett“ und Beethovens wegweisendes „12. Streichquartett“. Exzellente Kammermusik! Mit Mona Hartmann kehrt am Do, 19.6. eine herausragende Interpretin nach Maulbronn zurück. An Fronleichnam stellt sie an der Grenzing-Orgel Klangvisionen zwischen Romantik und Moderne vor; neben Transkriptionen von Wagners „Tannhäuser-Ouvertüre“ und Camille Saint-Saëns’ „Danse Macabre“ auch drei musikalische Orgeldichtungen von Thierry Escaich sowie Julius Reubkes monumentale „Sonate über den 94. Psalm“.

Sebastian Manz, Soloklarinettist des SWR Symphonieorchesters, präsentiert am Fr, 20.6. sein außergewöhnlich instrumentiertes Septett, das ein Programm aus Jazz, Rock und klassischer Moderne mit Musik von Alec Templeton, Duke Ellington oder Leonard Bernstein u.a. interpretiert. Herausragend wie außergewöhnlich sind auch die Schubert-Interpretationen des österreichischen Ensembles The Erlkings, das es mit Kunstliedern im Liedermacherstyle bis auf die Podien diverser Schubertiaden geschafft hat. Der US-Bariton Bryan Benner fand vor einigen Jahren den Kniff, mit dem er die Kunstlieder der Romantik ins Heute holen konnte. Begleitet von seiner Gitarre, Cello, Tuba und Schlagwerk verwandelt er am So, 22.6. Franz Schuberts Liedklassiker in Hits.

Der Förderung junger Talente widmet sich auch das Hamburger Balthasar Neumann Ensemble: Mit den Profis der Alten Musik gastierten bereits zuletzt 20 Akademisten des Ensembles in Maulbronn. Auch 2025 nutzen sie die einmalige Atmosphäre im Unesco-Welterbe Kloster Maulbronn. Mit dem von der EU cofinanzierten Projekt „Balthasar Neumann: Nova Orchester“ werden Concerti grossi aus ganz Europa in authentischer Spielweise aufgeführt. Reiner Stimmklang erfüllt die Klosterkirche dann am So, 29.6. mit dem Ingenium Ensemble: Das A-cappella-Sextett aus Slowenien bringt auf seinem „Journey Of Life“ neben traditionellen Gesängen seiner Heimat auch geistliche und weltliche Musik von Orlando di Lasso bis heute mit. -rw