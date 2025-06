Klosterkonzerte Maulbronn 2025

Mit einem außergewöhnlichen Wandelkonzert starten die „Klosterkonzerte“ in den Juli.

Am Sa, 5.7. kann das Publikum das Unesco-Weltkulturerbe von innen erleben: Auf den Bühnen in verschiedenen Sälen der Klosterklausur – auch in den selten zugänglichen Räumen der Klosterschule – spielen ausgewählte „Jugend musiziert“-Preisträger aus dem Südwesten. Tags drauf präsentiert der Maulbronner Kammerchor in der Klosterkirche ein A-cappella-Programm, das sich frei nach dem Motto „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ des Maulbronner Klosterschülers Hermann Hesse Perspektiven des Beginnens widmet, mit Werken von u.a. Francis Poulenc, John Rutter, Eric Whitacre oder Mendelssohn (So, 6.7.).

Eine Woche später werden die thematischen Open-Air-Konzerte im Kreuzganggarten eröffnet: Das österreichische Ensemble Die Schurken lädt zu „La vita è bella“, das Lebensfreude und Unbeschwertheit mit Musik von u.a. Nino Rota, Ennio Morricone oder Nicola Piovani verspricht (Sa, 12.7.). Das Konzert des weltberühmten Blechbläserensembles Canadian Brass am So, 13.7. ist ausverkauft.

Am Fr, 18.7. stehen im Kreuzganggarten dann die vier Sängerinnen und der Vokalist von Latvian Voices auf der Bühne. Die A-cappella-Künstler aus dem baltischen „Land, das singt“ bringen neben Volksweisen aus ihrer Heimat auch Liebeslieder von Annie Lennox, Sting oder Paul McCartney zu Gehör. Eher „Hot“ wird die Stimmung dann mit dem Original Prague Syncopated Orchestra (So, 20.7.): Die Jazz- und Swingband spielt Charleston, Swing und Boogie im Originalton – mit Grammophonsound, aber live und in Farbe. -rw