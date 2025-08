Klosterkonzerte Maulbronn 2025

Mit dem Abschlusskonzert der Meisterkurse Klavier und Violoncello von Bernd Glemser und Patrick Demenga kehren die „Klosterkonzerte“ aus der Sommerpause zurück.

Die jungen Pianistinnen und Cellisten sind am Do, 4.9., 19.30 Uhr, im Laienrefektoriums zu erleben. Tags drauf, Fr, 5.9. eröffnen die Dozenten dann die „Kammermusikwoche“ von Pianist Glemser mit Werken von Bach, Beethoven, Schumann und Mendelssohn. Mit Geigerin Henja Semmler, Bratschist Nimrod Guez und Cellistin Antoaneta Emanuilova bildet Glemser am Sa, 6.9. ein Klavierquartett, das neben Beethoven und Brahms Mozarts berühmtes „Klavierquartett g-Moll, KV 478“ interpretiert. Ein Solorezital mit Schumanns „Symphonischen Etüden“ sowie Klavierstücken, Sonaten und Nocturnes von Mozart und Tschaikowsky folgt am Fr, 12.9. Zum Abschluss der „Kammermusikwoche“ am Sa, 13.9. spielt der Pianist einen Duo-Abend mit dem Solo-Oboisten der Berliner Philharmoniker Albrecht Mayer und Werken von u.a. Mozart, Schumann, Saint-Saëns und Poulenc.

Am Fr, 19.9. ist das Ensemble German Hornsound zu Gast in der Klosterkirche: Die vier Hornisten aus Stuttgart spielen ein Programm aus lauter Evergreens und Lieblingsstücken von u.a. Händel, Mozart, Rossini, Wagner, Verdi, Bruckner und Piazzolla. Zum Abschluss der „Orgelkonzerte“ präsentiert an der Grenzing-Orgel Thorsten Hülsemann dann Werke von Georg Muffat, Mendelssohn und Bach (So, 21.9.).

Mit zwei oratorischen Konzerten des Maulbronner Kammerchors (Leitung: Benjamin Hartmann) am Sa+So, 27.+28.9. endet die Saison 2025. Zur Aufführung kommen Mendelssohns „Opus 91“, ein Fragment des „Christus-Oratoriums“ und die selten aufgeführte Sequenz „Lauda Sion“ sowie das „Da Vinci Requiem“ von Cecilia McDowall. Der Chor der „Klosterkonzerte“ wird stilecht begleitet von der Hannoverschen Hofkapelle sowie den Solisten Elisabeth Breuer (Sopran), Henriette Gödde (Alt), Benjamin Glaubitz (Tenor) und Äneas Humm (Bariton). -rw