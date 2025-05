Klosterkonzerte Maulbronn 2025

Am Sa+So, 24.+25.5. eröffnen die „Klosterkonzerte Maulbronn“ ihre Saison im Unesco-Weltkulturerbe mit einer Doppelaufführung von Händels Oratorium „Alexander’s Feast“.

Es singt der Chor des Ev. Seminars, die Schüler der seit 1556 eingerichteten Klosterschule in der ehemaligen Zisterzienserabtei. Die Solopartien in dem Oratorium, das die Geschichte Alexanders des Großen mit der Stifterin der Kirchenmusik, der Heiligen Cecilia verschränkt, übernehmen Sopranistin Sophie Sauter, Tenor Benjamin Glaubitz und Bass Matthias Lika, begleitet vom Karlsruher Barockorchester.

Zu Himmelfahrt ist am Do, 29.5. der erst 20-jährige aktuelle Gewinner des „Deutschen Musikwettbewerbs“ zu Gast: Julian Emanuel Becker ist bereits u.a. Preisträger des „Bach-Wettbewerbs Leipzig“ 2024, des Orgelwettbewerbs Wiesbaden oder des Orgelimprovisationswettbewerbs der „Bachbiennale Weimar“. In Maulbronn bringt er die Grenzing-Orgel zum Klingen und unternimmt dabei eine Reise durch musikalische Landschaften von der rauen schottischen See über die majestätischen französischen Kathedralen bis hin zu den Seelenlandschaften Robert Schumanns.

Der ist auch Ausgangspunkt für einen besonderen Stimmkünstler am Fr, 30.5.: Der Schauspieler und Sprecher Matthias Brandt ist für seine nuancenreiche Stimme berühmt, 2025 erhält er den „Deutschen Sprachpreis“ der Henning-Kaufmann-Stiftung. In Maulbronn ist er gemeinsam mit dem Pianisten und Songwriter Jens Thomas in einem literarisch-musikalischen Programm zu erleben, das sich um die „Krankenakte Robert Schumann“ nach Motiven des Romans von Peter Härtling entspinnt. -rw