Klosterkonzerte Maulbronn

Die Grenzing-Orgel ist das Hausinstrument des Klosters Maulbronn.

Orgel-Professor Martin Sander demonstriert ihre klangliche Vielseitigkeit mit Stücken von Bach über Mozart bis hin zu Schumann. Per Leinwand wird Sander in den Altarraum übertragen (Do, 31.5., 18 Uhr). Beim 50. Jubiläum der Konzertreihe ist ein Extraplatz für das Maulbronner Eigengewächs Magdalena Müllerperth freigehalten.

Auf ihr Solodebüt bei den „Klosterkonzerten“ 2009 folgten zahlreiche internationale Konzerte und ein Studium in Berlin. Sie spielt Musik von Mozart, Debussy, Mendelssohn, Strawinsky und Hindemith (Fr, 1.6., 20 Uhr, Laienrefektorium). Mit dem jungen Violinisten Elin Kolev ist ein „SWR2 New Talent“ zu Gast und bringt sein neues Ensemble mit: Das Mercurius Trio wird mit Mara Lobo (Cello) und Triantafyllos Liotis (Klavier) komplett und hat Klaviertrios von Schubert, Ravel und Rihm dabei. -fd